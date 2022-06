Ein Sprachtalent aus dem Gasteinertal

Christina Weitgasser holte beim Bundesredewettbewerb die Bronzemedaille.

"Sind wir fit fürs Geld?" Mit "wir" meint Christina Weitgasser vor allem Jugendliche. Sie stellt dabei fest, dass die Finanzbildung für Heranwachsende in Österreich nur sehr unzureichend ist.

Mit ihrer Rede holte sich die 18-jährige Bad Gasteinerin kürzlich beim Bundesredewettbewerb den dritten Platz. Die Schulsprecherin der Landesberufsschule Tamsweg ist der Meinung, dass gerade junge Menschen oft Schwierigkeiten beim Start in die finanzielle Selbstständigkeit haben. Sie tappen in Konsumfallen und sind unsicher, wie sie ihr Geldleben managen sollen. Der Grund: Es mangelt an Finanzwissen. Der finanziellen Zukunft sehen deshalb viele Jugendliche skeptisch entgegen. Das belegt unter anderem auch der aktuelle YEP- Jugendbericht.

Eindrucksvoll und nachdrücklich fordert Weitgasser - die eine Lehre als Verwaltungsassistentin im Kardinal Schwarzenberg Klinikum absolviert - mehr und vor allem frühzeitige Aufklärung und Unterstützung, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Sie fordert, dass neben der Aufklärung durch das Elternhaus auch die Schule in die Pflicht genommen werden soll.

Mit ihrem Sprachtalent und ihrem Engagement konnte sie die Jury überzeugen. "Die Idee dazu kam von unserer Schule ", erzählt sie gegenüber den PN. "Ich schreibe gerne und spreche gerne vor vielen Menschen. Ich hoffe, dass ich mich so dafür einsetzen kann, dass hier vertiefend mehr für Jugendliche zum Thema gemacht wird." Weitgasser erreichte neben dem dritten Platz mit ihrer "Klassischen Rede" in der Sparte Berufsschulen bereits im April eine Top-Platzierung. Sie siegte beim 69. Salzburger Jugendredewettbewerb. 2019 nahm sie an dem Redewettbewerb in der Kategorie für höhere Schulen teil. Damals sprach sie über Selbstakzeptanz. Neben ihrer Lehre will Weitgasser auch die Matura absolvieren.