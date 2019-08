Ein Stadt-Salzburger entkam dem Brückeneinsturz beim Hochwasser1959 um Haaresbreite

Vor 60 Jahren stürzte die Autobahnbrücke bei Bergheim während eines Hochwassers ein. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

Als die massive Stahlkonstruktion am 13. August 1959 in sich zusammenbrach, herrschte Fassungslosigkeit. Weit über Salzburg hinaus. "Das war Thema in den Radios in ganz Europa. Niemand hat das für möglich gehalten, dass ein solches Bauwerk einstürzt", sagt Gerold Müller. Der heute 85-jährige Stadt-Salzburger erinnert sich gut, zumal er damals nur knapp einer Katastrophe entkam.

"Man soll das eigentlich nicht sagen, aber ich bin damals zum Hochwasserschauen auf die Brücke gegangen." Mit diesem Gedanken war Müller nicht allein, schließlich erlebte Salzburg im August 1959 das massivste Hochwasser seit vier Jahrzehnten. Weite Teile der Stadt waren überschwemmt, Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten, kleinere Brücken, unter anderem die Hellbrunner Brücke, gaben der Wasserlast nach.

Gerold Müller stand gemeinsam mit rund 20 anderen Menschen auf der Autobahnbrücke, sah in der Nähe des Pfeilers mehrere Bäume und sogar Teile eines Heustadels im Wasser treiben. Wasserkraftwerke, die Treibgut hätten zurückhalten können, gab es nicht. "Dann habe ich bemerkt, dass sich bereits Bäume im Pfeiler verfangen haben." Kurz darauf gab es ein leichtes Beben, der junge Mann sah, wie sich die Pfeiler bewegten und das Stahlgeländer sich verformte.

Sorgen habe er sich zu diesem Zeitpunkt immer noch keine gemacht, so Müller. "Es waren auch keine Polizisten oder Brückenmeister in Sicht." Zeitungsberichte, die besagen, dass die Brücke zu diesem Zeitpunkt bereits gesperrt gewesen sei, kann er nicht nachvollziehen. "Außerdem sind da ja auch noch Autos gefahren."

Müller ging nach den ersten Erschütterungen los in Richtung Liefering, weil er dort sein Fahrrad abgestellt hatte. "Das war eigentlich der weitere Weg, aber ich wollte ja noch nach Hause kommen."

Dann ging es Schlag auf Schlag: "Die Brücke hat gedröhnt und gestöhnt, das ganze Bauwerk hat sich um 30 Zentimeter abgesenkt." Müller bekam Panik, begann zu laufen, "so schnell wie wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben". Er schaffte es wie rund 20 weitere Menschen rechtzeitig ans Ufer. "Wir haben den Autofahrern wie verrückt gewinkt, dass sie stehen bleiben sollen. Darunter war auch ein gut besetzter Postbus, der dann tatsächlich angehalten hat." Unmittelbar danach gab der Pfeiler endgültig nach, die Brücke stürzte ein. "Den Krach hat man bis zu mir nach Hause gehört, das waren 1,8 Kilometer", sagt Müller.

Wie durch ein Wunder gab es weder Tote noch Verletzte. "Es war ein unglaubliches Glück, dass alle in Richtung Liefering gerannt sind. Auf der Bergheimer Seite ist die ganze Uferverbauung eingestürzt." Dort wäre die Überlebenschance gering gewesen.

Bemerkenswert sind Zeitungsberichte, die in den Tagen nach dem Hochwasser von Plänen berichten, den gesamten Verkehr über die Brücke umzuleiten, wenn die anderen Überführungen das Hochwasser nicht überstehen sollten. Offenbar sah man in der Autobahnbrücke Salzburg-Nord die standhafteste.

Dabei hatte man in der Stadt der Brücke wohl zu lange zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schon während des Baus zwischen 1938 und 1941 hatte es ein Hochwasser gegeben, das Spuren hinterlassen hatte. In Folge des Krieges fielen im Bereich der Autobahnbrücke Bomben. Techniker hatten schon länger vor dem Jahrhunderthochwasser festgestellt, dass der eingestürzte Pfeiler sich um fünf Zentimeter gesenkt hatte.

Gewaltige Schäden, die damals mit rund 500 Millionen Schilling beziffert wurden (heute wären das etwa 250 Millionen Euro), betrafen alle Landesteile. So wurden auch in Hallein die Industrie-Eisenbahnbrücke Kaltenhausen und die Brücke über den Georgskanal ein Raub der Fluten. Filzmoos war von der Außenwelt abgeschnitten, in Oberndorf standen 15 Quadratkilometer Land unter Wasser.

In der Stadt Salzburg verloren 500 an der Salzach oder an kleineren Bächen lebende Familien ihr Heim, die Evakuierung erfolgte zum Teil unter Scheinwerferlicht mit Zillen. Volksschulen wurden als Notlager eingerichtet.