Ein Stadtbus-Segment oder eine Seilbahn-Talstation - ganz aus Holz: So innovativ sind Salzburger Schüler

Bei einer Leistungsschau der Abschlussklassen am Holztechnikum Kuchl wurden die besten Schülerarbeiten präsentiert. Platz eins der Holztechnikum-Awards ging an ein Trio, das für den Stadtbus ein Innenraumkonzept aus Holz entwickelt hat.

Die Schüler Florian Seiwald, Moritz Langer und Rudolf Michalski gehören mit zu den innovativsten des Holztechnikum Kuchl. Mit dem Projekt eines ökologischen Segments aus Holz für den Stadtbus haben sie sich den ersten Preis der HTK-Awards in der Kategorie HTL geholt.

Die drei Schüler haben ein Fertigungskonzept ausgearbeitet sowie einen Prototypen im Maßstab 1:1 gebaut. Als Baumaterial wurden Birkensperrholzplatten und andere Holzwerkstoffe verwendet. Die Komponenten wurden Großteils mit der CNC-Maschine gefertigt. Hierzu musste das Design-Innenraum-Konzept in eine 3D-CAD-Zeichnung umgewandelt werden. Bei der Fertigung und Planung des Prototyps wurde auf die einfache modulare Bauweise geachtet, um die Bauteile leicht zerlegen zu können. "Wir sind sehr zufrieden mit dem durchdachten Konzept der Schüler und mit den praktischen Ausführungen auf CAD und CNC-Basis", berichten die Betreuungslehrer DI Herwig Gütler und Josef Springl. "Speziell die Wohlfühlatmosphäre beeindruckt mit Sicherheit die Kunden", sind sich die Schüler sicher. Weiters kann nach Beendigung des Lebenszyklus, das Produkt leicht recycelt werden.

In der Kategorie Fachschule holten sich Maria Fagerer, Clemens Neuhold und Alexander Pirker mit dem "Bau eines Carports". "Wir nahmen uns der Aufgabe an, ein Carport für das Holztechnikum Kuchl zu planen und zu errichten", so die Schüler. Ein fertiger Einreichplan und Detailpläne wurden vorgelegt und ein 3D-Modell im Zeichenprogramm Cadwork erstellt. Die Produktion konnte Anfang März abgeschlossen werden, die Außenschalung besteht aus Lärche, die Tragelemente aus Fichte. Das Bauwerk wurde mithilfe eines Kranes aufgestellt. Danach konnte die Rhombusschalung gestrichen und montiert werden. Jetzt wird das Dach noch von einem Spengler eingeblecht.

Erstmals wurde heuer der Publikumspreis vergeben, über 400 Gäste haben mitgestimmt und der Sieg ging an die Schüler Konstantin Kuhn und Peter Kitzberger mit dem Projekt Konzeptentwicklung und Machbarkeitsanalysen zur Digitalisierung von Zerkleinerungsanlagen für Predictive Maintenance. Ziel der Diplomarbeit war die Machbarkeitsanalyse zur digitalen Datenerfassung und Auswertung von Zerkleinerungsanlagen für Predictive Maintenance. Zusätzlich kann zukünftig die Auslegung von Zerkeinerungsmaschinen vereinfacht werden. Die Versuche wurden mit verschiedenen Holzarten und Aktenmaterial durchgeführt. Die Arbeit wurde mit UNTHA shredding technology GmbH und ANDATA GmbH durchgeführt.

Das Holztechnikum Kuchl (HTK) prämierte bereits zum 11. Mal die besten Diplom- und Abschlussarbeiten, man gewährleistet somit einen engen Praxisbezug in der Ausbildung

Quelle: SN