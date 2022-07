Ein Stammtisch mit "Mutter-Problem"

Autor Wolfgang Danzmayr war jahrelang Kulturchef beim ORF Salzburg. Seit er in Pension ist, schreibt er Bücher. Aus dem jüngsten Werk liest er heute Abend im Literaturhaus. Der 5. Juli 2022 ist gleichzeitig sein 75. Geburtstag.

In Westungarn lässt es sich aushalten - vor allem im Sommer. Deshalb verbringen Autor Wolfgang Danzmayr und seine Frau Veronika - sie ist Direktorin an der Volksschule Aigen - auch viel Zeit dort. Er noch mehr als sie, weil er in Pension ist. Die Stadt Nachrichten erreichen den Autor genau dort, in Köszeg, drei Kilometer von der burgenländischen Grenze entfernt.

Ein Gasthof in der nahe liegenden 2000-Seelen-Gemeinde Lockenhaus avancierte zum Mittelpunkt des neuesten Romans Danzmayrs: "Ungeschriebene Briefe" (erschienen ...