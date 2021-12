Ein starkes Mädchen mit großen Zielen: Bei der Geburt wog Magdalena nur 650 Gramm

Drei Monate zu früh kam die heute Sechsjährige aus Leogang auf die Welt. Seither kämpfen ihre Eltern dafür, dass ihre Tochter ein möglichst normales Leben führen kann.

Es war im April 2015. Nicole und Johannes Hirschbichler aus Leogang fuhren für ein Wochenende an den Gardasee. "Wir sind Bergfexe und wollten wandern und ausspannen." Doch daraus wurde nichts. Bei Nicole Hirschbichler, damals im sechsten Monat schwanger, setzten die Wehen ein. Sie kam sofort ins Krankenhaus. Doch die Geburt ließ sich nicht mehr aufhalten. Am 7. April kommt Tochter Magdalena in der 25. Schwangerschaftswoche mit 650 Gramm auf die Welt.

Es folgten Wochen des Bangens und Hoffens, ...