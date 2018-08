Ein Stern leuchtet auf der Stille-Nacht-Münze

Erstmals setzt die Münze Österreich bei einer Jubiläumsmünze eine neue Technik ein, die im Dunkeln einen Leuchteffekt bringt.

Das Jubiläum "200 Jahre Stille Nacht" - am Heiligen Abend 2018 erklang das berühmte Weihnachtslied zum ersten Mal in Oberndorf - ist natürlich auch für die Münze Österreich heuer ein Fixpunkt. Für die Jubiläumsmünze ließen sich die Graveure und Produktmanager des staatlichen Unternehmens etwas Besonderes einfallen: Erstmals wird auf einer Sammlermünze eine neue Technik eingesetzt, die bisher nur bei einer Kinderserie getestet worden war: So wird auf der Wertseite der Silbermünze mit 20 Euro Nennwert der "Stern von Bethlehem" über der Stille-Nacht-Kapelle der Flachgauer Gemeinde bei Dunkelheit leuchten.