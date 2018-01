Ein Streifzug von der Steinzeit bis in die Gegenwart

Das Haus der Geschichte feiert seinen 15. Geburtstag und schenkt sich selbst ein neues Buch: Es fasst Tausende Jahre Stadtgeschichte zusammen - vor allem für interessierte Laien.

Urkunden und Archivmaterial aus neun Jahrhunderten, 14 Kilometer Regalfläche, 800.000 historische Fotos - alles das findet sich im Haus der Geschichte, das sich in der Glockengasse an den Kapuzinerberg schmiegt.

Einen kleinen Teil davon haben die drei Historiker des Stadtarchivs, Peter Kramml, Sabine Veits-Falk und Thomas Weidenholzer, nun in einem neuen Buch kompakt aufbereitet: Es bietet einen Streifzug durch die Geschichte der Stadt Salzburg. Von ersten Besiedelungen in der Steinzeit bis herauf in die Gegenwart. "Unsere Zielgruppe sind historisch interessierte Laien", sagt Peter Kramml, der Leiter des Stadtarchivs. Das schlägt sich auch in der Gestaltung des 256 Seiten starken Bandes nieder. Ein Kapitel wird auf nur einer Seite abgehandelt, daneben finden sich großflächige Fotos, Stadtansichten oder auch Urkunden: Das erste Markt- und Stadtrecht, eine von Fürsterzbischof Wolf Dietrich unterschriebene Schenkungsurkunde, ein Steuerbuch aus dem 18. Jahrhundert.