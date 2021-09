Ein strenger Blick auf "Sünden" der Raumordnung im Saalfeldener Becken

Per Tandemflug sah sich LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) die Zersiedelung im Saalfeldener Becken an. Beim Hinterreit an der Grenze zu Maria Alm wurde dann über "Fehlentwicklungen" in der Raumordnung und im Tourismus gesprochen. Das wiederum stieß LAbg. Karin Dollinger (SPÖ), die schon lange das "Ausverkaufsthema" aufzeigt, sauer auf.

SN/sw/Andreas Rachersberger LH-Stv. Heinrich Schellhorn ging mit dem Saalfeldener Peter Dullnig auf Tandemflug. Die Landung erfolgte beim Berggasthof Hinterreit.