Ein Stück Life Ball im Schloss Leopoldskron

Das diesjährige Life-Ball-Motto rund um das Musical "The Sound of Music" bringt Botschafter der Veranstaltung nach Salzburg: Für den 25. Ball, der am 2. Juni im Rathaus Wien stattfindet, wurde eine Trapp-Familie gecastet, darunter Sängerin Conchita als Fräulein Maria. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hat die Familie in der Style Bible 2018. Bei einer exklusiven Veranstaltung im Schloss Leopoldskron in der Stadt Salzburg kommende Woche wird diese präsentiert. Die Style Bible zeigt Interpretationen bekannter Szenen aus "The Sound of Music". Fotografiert wurde an Originalschauplätzen in und rund um Salzburg. Im Bild Besucher des Life Balls 2017 auf dem Rathausplatz in Wien.



(SN)