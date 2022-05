Ein Stückchen Frankreich in Nonntal

Im Café von Aurélie können Gäste plaudern, Homeoffice machen und die Einrichtung kaufen.

Fast drei Jahre ist es her, seit sich Aurélie, Mutter von Maxime (17) und Leonard (15), in Salzburg selbstständig gemacht hat. "Im Rückblick war es schon hart", erzählt die gebürtige Französin. Denn ihr Café musste wegen Corona lange geschlossen bleiben. Ans Aufgeben hat sie aber nicht gedacht: "Man darf nie die Leidenschaft vergessen und das Feuer verlieren." Ihr Mut scheint sich ausgezahlt zu haben, denn das "Chez Aurélie" ist bei unserem Termin mit der Unternehmerin am Vormittag gut besucht.

...