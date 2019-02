Er ist Obmann des größten Vereins in Seekirchen. Armin Götsch ist stolz auf die Ortsgruppe Seekirchen des Alpenvereins. Den 56-Jährigen hat es vor 15 Jahren der Liebe wegen nach Seekirchen verschlagen. Der in Bozen aufgewachsene Prokurist bei der Firma Stadlbauer in Puch ist über das Kinderklettern mit seiner Tochter zum Alpenverein gekommen. "Sie ist dort einige Jahre geklettert und ich habe in der Jugendbetreuung mitgeholfen", sagt er.