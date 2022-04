Ein Tag nach Führerscheinprüfung: 17-jähriger Autoraser in Ramingstein gestoppt

Rekordverdächtig schnell ist ein erst 17-jähriger Lungauer seinen Probeführerschein wieder losgeworden: Der junge Mann war mit seinem Auto durch Ramingstein gerast.

Polizisten führten am Dienstagnachmittag in der Lungauer Gemeinde Geschwindigkeitsmessungen durch. Wie in Ortsgebieten üblich gilt auch in Tempo 50. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer war dort mit seinem Auto aber mit 90 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs.

Der junge Mann hätte es besser wissen müssen. Denn erst am Vortag hatte er laut Polizeibericht seine Führerscheinprüfung absolviert.

Der Lungauer wird natürlich angezeigt. Ihn erwartet eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 500 Euro. Weiters wird er bei einer Nachschulung antreten müssen und die Probezeit für den Führerschein verlängert sich um ein weiteres Jahr.