Ein Teil der 60 Lkw des Landes wird mit Abbiegeassistenten ausgerüstet

4500 Euro kostet das Nachrüsten je Lkw. Zunächst werde die Flotte, die im Stadtgebiet unterwegs ist, auf Vordermann gebracht.

Nach mehreren tödlichen Unfällen mit Radfahrern in Österreich beim Rechtsabbiegen von Lkw ist auch in Salzburg die Debatte über Abbiegeassistenten entflammt. Die Stadt Salzburg hat bereits angekündigt, dass sie ihre Fahrzeuge nachrüsten wird. Jetzt zieht auch das Land nach. Christoph Bayrhammer, Sprecher von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, sagt: "Wir haben rund 60 Lkw im Bestand des Landes. Wir werden in einem ersten Schritt alle nachrüsten, die im Stadtgebiet unterwegs sind und damit öfter abbiegen müssen. Dann sehen wir uns jene an, die auf Landesstraßen unterwegs sind."

Eine Nachrüstung eines Lkw werde sich auf rund 4500 Euro belaufen. "Wir werden nicht alle 60 Fahrzeuge umrüsten, aber zumindest einen großen Teil", sagt Bayrhammer.

Quelle: SN