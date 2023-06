Im gut eingeführten Teppichhaus Khodai werkt mit viel Elan die jüngere Generation. Die Qualität ist laufend hoch geblieben, aber heutzutage ist ebenso das jeweils passende Design gefragt.

Der Porsche-Traktor aus den 1960er Jahren auf dem gleich alten Teppich im selben Rot in Zell am See.

Design und Inszenierung gehören für Pujan Khodai dazu, geht es um eine gelungene Gestaltung mit Teppichen.



Ausstattung für "Wetten, dass..." oder den GP Ice-Race

2020 hat er die Idee geboren, seine Ideen und Konzepte an verschiedensten Stellen zu deponieren. Beispielsweise bei diversen Film- und Fernsehproduktionen, wo er als richtig "großen Fisch" den Auftrag für die Ausstattung der Fernseh-Show "Wetten, dass ...." an Land gezogen hatte. Oder beim GP-Icerace in Zell am See, wo er mit seinen ...