Ein Test zeigt, wie (Weit)wandern wirkt

Der im heurigen Frühjahr präsentierte Weitwanderweg "Hohe Tauern Panoramtrail" punktet mit einem ganz speziellen Zusatzangebot - die Kombination ist weltweit einzigartig.

"trail fitness test", begleitet von der "Paracelsus Medizinische Privatunivrsität"

Der Trail führt über 150 Kilometer in zehn Etappen von Krimml bis Zell am See und konnte auf Anhieb zahlreiche Fans gewinnen. Ab sofort können sich seine "Bezwinger" sozusagen amtlich bestätigen lassen, wie viel Gutes sie damit ihrer Gesundheit bzw. ihrer Fitness tun. Die Tourismusbüros der Gemeinden Krimml, Neukirchen und Bramberg sowie jenes von Zell am See-Kaprun bieten den sogenannten "trail fitness test" an. Ausgestattet mit Stoppuhr und mit geschulten TVB-Mitarbeitern geht man so schnell wie möglich 1,6 Kilometer. Gleich danach wird der Puls gemessen.

Die Kombination aus Zeit und Puls ergib einen Wert namens "VO2max". Dieser Vorgang nennt sich "Rockport-Test". Er ist international anerkannt und laut dem Universitätsdozenten Arnulf Hartl enorm aussagekräftig. Auf Initiative der Krimmler TVB-Geschäftsführerin Petra Lemberger konnte der Mediziner der "Paracelsus Medizinische Privatuniversität" als begleitender Experte für das neue Tourismus-Angebot gewonnen werden.

Kostenlos für alle Gäste mit der Nationalpark SommerCard"

Zurück zum "VO2max": Dieser Wert wird in einen persönlichen Fitnesspass eingetragen und bietet anhand einer Tabelle einen sehr guten Hinweis zur eigenen Fitness. Wer den Test zu Beginn der Weitwanderung, zwischendurch und vor allem auch zum Schluss durchführt, wird laut Hartl über die Verbesserung staunen. Die Touristiker der Region, die das Ganze in kürzester Zeit gemeinsam auf die Beine gestellt und "bestens zusammengearbeitet" haben, bieten den Test nicht "nur" den Weitwanderern, sondern allen Gästen mit der Nationalpark SommerCard gratis an - ansonsten kostet er 20 Euro pro Person. Genauere Infos gibt's in den beteiligten Tourismusbüros.

Schon ab 2022 soll der Weitwanderweg bis Großarl reichen

Der Weitwanderweg "Hohe Tauern Panorama Trail" ist von der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern in Zusammenarbeit mit den beteiligten Tourismusverbänden umgesetzt worden. Die Idee dafür hatte der Neukirchner Hotelier Sepp Steiger. Der Weitwanderweg führt von Krimml bis Zell am See. Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion NPHT: "Ab nächstem Jahr soll er unter dem Motto ,Vom Zeller See ins Tal der Almen' weiter bis nach Großarl - und damit durch die ganze Nationalparkregion - führen."