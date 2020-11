Ein Toter nach Pkw-Absturz in Zell am See

Großeinsatz für die Rettungskräfte im Skigebiet Sonnalm.

Ein Todesopfer und einen Schwerverletzten forderte am Dienstagabend ein schwerer Unfall im Bereich des Skigebietes Sonnalm in Zell am See. Nach ersten Informationen hatte der Lenker eines Pick-Up auf einem Güterweg die Herrschaft über den Geländewagen verloren. Das Fahrzeug schleuderte und stürzte rund 400 Meter über die Skiabfahrt talwärts, querte einen Weg und blieb letztlich rund 30 Meter tiefer liegen. Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz sowie Bergrettung standen in der Folge im Einsatz. Rotkreuz-Helfer konnten einen schwer verletzten Insassen bergen und erstversorgen. Die Feuerwehr brachte das Unfallopfer ins Tal, anschließend wurde es ins Zeller Spital gebracht. Der zweite Insasse konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Da zu befürchten war, dass sich noch einen dritte Person im Fahrzeug befunden haben könnte, starten die Einsatzkräfte mit Hunden einen Suchaktion. Später stellte sich heraus, dass sich nur zwei Personen im Geländewagen befunden hatten. Noch in den Nachtstunden wurden die Angehörigen verständigt. Gleichzeitig begann die Polizei mit Ermittlungen zum Unfallhergang. Bei den Unfallopfern soll es sich um Einheimische handeln.

Quelle: SN