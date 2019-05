Ein Toter und fünf Schwerverletzte nach Unfall in Bruck

Auf der B311 kam es im Bereich der Umfahrung Bruck zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Auf der B311 im Pinzgau kam es am Freitag auf der Umfahrung Bruck zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge gab es mehrere eingeklemmte Personen. Die traurige Bilanz: ein Toter, fünf Schwerverletzte und ein Leichtverletzter. Das Rote Kreuz ist mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und drei Notarzthubschraubern im Einsatz. Die Feuerwehren Bruck und Zell am See sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Quelle: SN