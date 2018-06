Ein Traum aus Zucker und Schokolade

Zwei Salzburger Nachwuchskonditorinnen treten mit handwerklichem Können und Kreativität zum Bundeslehrlingswettbewerb an.

Lässt sich die Leidenschaft für die südamerikanische Kakaobohne oder den Frühling mit all seiner Blütenpracht in Form einer Torte festhalten? "Ja", sagen Isabell Kronreif aus Adnet und Katrin Thaler aus Abtenau. Die beiden gehören zur Elite des Salzburger Konditorennachwuchses und vertreten ihr Bundesland am 21. Juni beim Bundeslehrlingswettbewerb. Die beiden treten dort mit Eigenkreationen an: einer überdimensionalen Schokoladentorte samt riesiger Schokoblüte und einem Tortentraum in Weiß und Rosa mit einem filigranen Zuckerblüten-Kunstwerk in Pastelltönen.