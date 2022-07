"Ein Tunnel löst die Probleme nicht"

Erik Schnaitl, fairkehr: "Bauvorhaben führen keine Verkehrswende herbei"

Radlobby, Aktionsbündnis Mobilitätswende und Verein fairkehr veranstalten am Donnerstag, 21. Juli, ab 20 Uhr (Treffpunkt: Kurgarten Mirabell), die erste Bike Night Salzburgs. Die Stadt Nachrichten haben Erik Schnaitl, Obmann von fairkehr, dazu befragt. Er engagiert sich seit 15 Jahren als Fahrradaktivist.

Redaktion: Was steckt hinter der Operation Bike Night?Schnaitl: Dabei handelt es sich um eine zirka 15 Kilometer lange, gemeinsame abendliche Fahrradfahrt durch die Stadt. Wir haben sie als Versammlung angemeldet, die Polizei begleitet uns.



Es geht aber nicht nur um die Gaudi, sondern auch um die politische Botschaft...Ja, die Teilnehmer treten für einen höheren Stellenwert des Radfahrens in der Verkehrsplanung sowie für mehr Sicherheit des Radfahrens bei Nacht in die Pedale. Noch ist die Lobby für Radfahrer in Salzburg schwach. Das soll sich ändern.

Wie wird der Radverkehr aktuell seitens der Stadtpolitik bedient?Salzburg ist eine wunderschöne Stadt zum Radfahren, daran gibt es nichts zu rütteln. Fährt man aber regelmäßig, offenbaren sich die Schwächen. Die Einfahrtsradien sind oft zu eng, genauso die Radwege selbst. Die Radfahrer sind gegenüber den Autofahrern bei den Ampelschaltungen benachteiligt. Der Platz, etwa entlang des Kais auf Höhe Shamrock, ist ungerecht verteilt.

Was wäre zu tun, wenn man den Radverkehrsanteil steigern will?Bei uns glaubt man immer noch, durch Bauvorhaben wie den Garagenausbau die Mobilitätswende herbei führen zu können. Eine schnellere Wirkung erzielt man mit den Radfahrern, die vor allem durch die neue Technik (E-Bike) eine große Rolle spielen könnten. Sie muss man forcieren und gleichzeitig den Individualverkehr einschneiden, Tempo rausnehmen, um ihn gegenüber dem Radverkehr konkurrenzfähiger zu machen.

Das Auto sollte - anders als das Rad - außerdem nicht immer den kürzesten Weg nehmen dürfen. Das erhöht den Anreiz umzusteigen ebenso. In Gent (Belgien) hat sich gezeigt, dass mit diesen Maßnahmen eine Taktverdichtung im bestehenden Öffi-Netz ausreicht. Dann braucht es nicht zusätzlich einen unterirdischen S-Link, der um teures Geld eine irrsinnige ökologische Schuld aufbaut, bevor sich in ferner Zukunft irgendwann vielleicht ein positiver Effekt einstellt.