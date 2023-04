Ein Umbau schafft mehr Platz für die Leopoldskroner Volksschüler

Direktorin Franziska Wanner spricht über das fünf Millionen teure Bauprojekt.

Nach einem Jahr Verzögerung soll der Baustart für die Sanierung und Erweiterung der Volksschule Leopoldskron-Moos in diesem Juni erfolgen. Geplant ist ein neuer Trakt an der Vorderseite des Gebäudes in der Moosstraße, der vier barrierefreie Räume für die Ganztagsschule sowie einen multifunktionalen Essraum haben wird. Ursprünglich hätte schon im Sommer vergangenen Jahres gebaut werden sollen, aber just zu diesem Moment nahmen die Preissteigerungen bei Baumaterialien Fahrt auf und die Stadt musste den Baustart für das fünf Millionen teure Projekt verschieben.

