Ein Urgestein des Salzburger Krankenhauswesens

Er ist seit 25 Jahren eine der tragenden Säulen des Halleiner Krankenhauses und auch österreichweit auf seinem Gebiet bestens vernetzt: Pflegedirektor Karl Schwaiger.

Karl Schwaiger ist eines der Urgesteine des Halleiner Krankenhauses: 1993 wurde es als eigene GmbH aus der Halleiner Stadtverwaltung ausgegliedert, am 1. Jänner 1994 startete Schwaiger seinen Posten als Chef der heute rund 160 Pflegefachkräfte, den er bis heute ausübt.

Als HAK-Maturant in St. Johann war eigentlich sein Weg geebnet in Richtung Steuerberatung oder Bankwesen. "Aber das war nicht so mein Ding und nach meiner Bundesheer-Ausbildung zum Sanitäts- und OP-Gehilfen war mir klar, das ist es", sagt der 55-Jährige. Er absolvierte die Krankenpflegeschule in St. Veit und arbeitete dann fünf Jahre in der Gerontopsychiatrie, "eine sehr prägende, wichtige Zeit für mein Pflegeverständnis". Kurzzeitig wurde er dann Pflegedirektor in der benacharten Landesklinik, bevor er nach Hallein wechselte.

"Als ich begonnen habe, war ich Krisenmanager"

"Als ich begonnen habe, war ich Krisenmanager, zwei Stationen waren gesperrt, weil keine Pflegekräfte da waren", erinnert er sich. "Damals hat man sich mit tschechischen und slowakischen Pflegekräften über Wasser gehalten, Busse haben die von Krankenhaus zu Krankenhaus geliefert." Bald war aber Abhilfe geschaffen, unter anderem mit einer eigenen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege. "Das war auch generell sehr wichtig, weil die Anbindung an eine Ausbildungseinrichtung ist immer eine Form der Qualitätssicherung."

Ein umtriebiger Netzwerker

Auch er selbst bildete sich weiter - mit Studien an der WU Wien und der Gesundheitsuniversität UMIT in Hall in Tirol. Zudem ist er Vizepräsident des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands und war lang Vorsitzender der Pflegedirektoren Österreichs. "Das sind zwar alles große Herausforderungen mit hohem zeitlichen Aufwand, es zahlt sich aber aus. Du kommst in jedes Bundesland, in jedes Krankenhaus und kriegst sehr gute Einblicke, wo funktionieren Dinge gut, wo weniger, wo sind Innovationen am Weg, was kann man davon in den eigenen Betrieb mitnehmen." Im Tennengau hat er zudem mit dem Gesundheitsnetzwerk Spuren hinterlassen, das er 1997 gemeinsam mit Allgemeinmediziner Christoph Dachs gründete.

Erfahrungen aus dem Umbau weitergeben

Seit 2016 ist er zudem Pflegedirektor der Landeskliniken St. Veit und Tamsweg: "Als St. Veiter freut es mich, dass ich nach 25 Jahren wieder an meine ursprüngliche Wirkungsstätte zurückkehre. Und Tamsweg betreue ich während der dortigen Umbauarbeiten, da wir in Hallein den Umbau ja 2005 erfolgreich hinter uns gebracht haben."