Ein Vierteljahrhundert in der Redaktion der FN

Im Jahr 1996 setzte der Schreiber dieser Zeilen das erste Mal den Fuß in die Redaktion der Flachgauer Nachrichten. Es wurde ein langfristiges Engagement.

Vier Jahrzehnte Flachgauer Nachrichten - was für eine Zeitspanne! Doch mit Schrecken stellt der Redakteur fest, dass er selbst schon seit beinahe 25 Jahren mit dieser Zeitung verbunden ist.

Die ersten Schritte in die Redaktion der Flachgauer Nachrichten Mitte Jänner 1996 waren noch von Anspannung und Selbstzweifeln geprägt. Was würde mich erwarten? Während des Studiums der Germanistik und Publizistik hatte ich zwar bereits Erfahrungen als freier Mitarbeiter diverser Zeitschriften und in der Kulturredaktion der Salzburger Volkszeitung gesammelt, doch der Lokaljournalismus war doch ein ganz andere Baustelle.

Es war tatsächlich der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Nach sehr knapp gehaltener Einschulung in die technischen Gegebenheiten hieß es plötzlich, weitgehend auf sich gestellt, Berichte zu recherchieren, anfangs noch skeptischen Bürgermeistern Informationen zu entlocken, Kurzmeldungen in Form zu gießen oder sich mit Sportarten auseinanderzusetzen, mit denen man bis dahin kaum Berührungspunkte hatte. Auch die mir noch unbekannten Teile des Flachgaus zu erkunden, stellte sich manchmal als Herausforderung dar. Als Navi dienten eine Straßenkarte des Bezirks und gute Wegbeschreibungen, die per Telefon eingeholt wurden.

Das Fotografieren gehörte - für mich neu - ebenfalls zum Handwerk, noch analog versteht sich. Wöchentlich mussten die belichteten Filme zum Entwickeln gebracht werden. Überhaupt stand die digitale Technik noch in ihren Kinderschuhen. Faxgerät und Schreibmaschine gehörten noch zur Grundausstattung des Büros. Die Berichte konnten allerdings schon per Standleitung ins Druckzentrum nach Salzburg geschickt werden. Die Seitenlayouts wurden auf Papier gezeichnet, Fotos händisch beschnitten und beschriftet und wöchentlich zwei Mal nach Salzburg gebracht.

Mit etwas Verzögerung hielt das Internet schließlich auch im Flachgaubüro Einzug und veränderte die Arbeitsweise entscheidend. Was sich in all den Jahren nicht geändert hat, und was den Reiz der Arbeit in der Redaktion einer regionalen Wochenzeitung ausmacht, ist die große Vielfalt an Themen und Ereignissen, mit denen man es allwöchentlich zu tun bekommt. Von der Gemeindepolitik über Kultur oder Brauchtum, vom runden Geburtstag oder Firmenjubiläum bis hin zum Sport reicht die bunte Palette. Das Wichtigste sind aber die Menschen, deren interessante Geschichten, Fähigkeiten und Ansichten. Viele außergewöhnliche Persönlichkeiten sind im Flachgau zuhause. Sie prägen die Region und damit auch die Berichterstattung der Flachgauer Nachrichten.

Viele dieser Menschen durfte ich in knapp 25 Jahren kennenlernen, dafür bin ich dankbar. Viele sind von mir noch unentdeckt. Es sind auch Freundschaften entstanden und Verbindungen, die auf einer wertschätzenden Zusammenarbeit beruhen. In knapp zweieinhalb Jahrzehnten habe ich im Unternehmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen gesehen, auch in der Redaktion in Seekirchen. Von jedem konnte ich mir das eine oder andere für die eigene Arbeit "mitnehmen". Berufsbild im Wandel

Das Berufsbild des Journalisten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv geändert. Die Umfänge und der Zeitdruck sind massiv angewachsen, die moderne Technik bestimmt den Alltag. Recherchiert wird zwar immer noch vor Ort, oft aber auch per Handy und im Internet. Fotos werden von der digitalen Spiegelreflexkamera direkt ins Redaktionssystem übertragen, platziert und bearbeitet. Die am Bildschirm zusammengebauten Seiten gehen per Knopfdruck digital an die Druckerei, eine 61.000 Stück umfassende Ausgabe der Flachgauer Nachrichten ist in eineinhalb Stunden gedruckt und bereit zur Auslieferung.

Spricht man über die Zukunft der Zeitung, steht meist eine Frage im Vordergrund: Wird es weiterhin die Zeitung auf Papier geben oder setzen sich Formen der digitalen Verbreitung durch? Daran scheiden sich die Geister, innerhalb der Branche und auch seitens der Leser.

Für die Flachgauer Nachrichten ist dieses Thema zwar spannend, aber keines, das Panik verursacht. Regionale Informationen werden immer gefragt sein, egal über welches Medium die Auslieferung erfolgt. So bleibt die Aufgabe im Kern unverändert: In der Region präsent sein, die Themen erkennen, welche die Menschen bewegen, professionell und objektiv darüber berichten.

Es ist abzusehen, dass sich die Konsumenten künftig noch gezielter aussuchen, welchen Medien sie ihre Zeit schenken. Im Mittelpunkt steht aber wie im Fall der Flachgauer Nachrichten weiterhin die gedruckte Zeitung.