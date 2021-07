Ein Wechsel im Ehrenamt

Die Bergrettung in Kleinarl hat mit Wilfried Gschwandtl einen neuen Chef. Die Verantwortung für Führungsfunktionen werde immer größer, so die Bergretter.

17 Jahre leitete Hans Schaidreiter (46) die Bergrettungsortsstelle: "Wir haben den Wechsel an der Spitze von langer Hand geplant", freut sich Schaidreiter bei der Übergabe an seinen Nachfolger Wilfried Gschwandtl (37).

Vieles hat sich in diesen Jahren verändert, doch geblieben ist, "dass ich enorm stolz auf unser kleines Team von 21 aktiven Bergrettern bin." Die Verantwortung für Führungspositionen im Ehrenamt werde generell größer, "das hängt leider auch mit Veränderungen in unserer Gesellschaft zusammen", mutmaßt Schaidreiter, der seit einiger Zeit auch Amtsleiter in Kleinarl ist. Obwohl Kleinarl ein eher kleines Einsatzgebiet darstellt und viele Einsätze generell zunehmend mit Hubschrauber-Unterstützung geleistet werden, bleiben genügend fordernde Aufgaben für das Team: "Immer wieder kommt es zu größeren Sucheinsätzen, aber auch zu technischen Einsätzen durch den neuen Klettersteig in der Gemeinde." Der neue Ortsstellenleiter Wilfried Gschwandtl war bereits neun Jahre als Stellvertreter engagiert. Mit einem "Generationenwechsel" hat er ein motiviertes, junges Team an Funktionären an seiner Seite. Der dreifache Vater ist bei der Wildbach- und Lawinenverbauung tätig. Sein Ziel ist es, "die gut aufgestellte Ortsstelle weiterhin mit genügend Nachwuchs zu führen. Man darf auch nicht vergessen, dass sich in kleinen Gemeinden zumeist zahlreiche Pendler für das Ehrenamt engagieren."

Gschwandtl hofft, "dass die Freiwilligkeit für uns Bergretter auch weiterhin so einfach wie möglich gehalten werden kann. Denn mehr Aufwand durch mehr Bürokratie zieht nämlich selbst in unseren ehrenamtlichen Organisationen langsam ein."