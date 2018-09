Ein Wein zu Ehren des heiligen Rupert

Stiftskulinarium St. Peter lud zum Ruperti-Weinheben.

Dem heiligen Rupert zu Ehren lud das St. Peter Stiftskulinarium am Mittwochabend zum "Ruperti Weinheben" in seine historischen Räumlichkeiten im Herzen der Altstadt. Der Höhepunkt war die feierliche Taufe des von Winzer Patrick Bayer gemeinsam mit den Sommeliers des Stiftskulinariums sowie Claus Haslauer eigens kreierten "Ruperti Weins" durch Erzabt Korbinian Birnbacher. Die Patenschaft - eine Neuerung in diesem Jahr - übernahm Johannes Honsig-Erlenburg, Präsident der Stiftung Mozarteum.

Quelle: SN