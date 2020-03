Ein weiterer, vierter Drive-in für Corona-Abstriche ist in Salzburg geplant

Das Rote Kreuz hat bisher in Salzburg 1613 Abstriche durchgeführt.

Seit Montag hat das Rote Kreuz sogenannte Drive-in-Stationen errichtet, an denen Zivildiener rasch und unkompliziert Abstriche von Corona-Verdachtsfällen nehmen. Doch diese können nicht beliebig von jedem Autolenker angefahren werden. Zunächst braucht es eine telefonische Abklärung über den Hausarzt bzw. die Gesundheitsnummer 1450. Dort werden die Verdachtsfälle dann angewiesen, welchen Drive-in sie ansteuern sollen.

Neben der Teststation beim Red-Bull-Stadion und jenem bei der Areitbahn in Zell am See ist seit Dienstag auch ein Drive-in bei der Straßenmeisterei in Schwarzach in Betrieb. Und das dürfte nicht der letzte gewesen sein - denn die Zahl der Verdachtsfälle steigt weiter. Vor allem in der Stadt Salzburg sei das Testaufkommen und damit der Bedarf höher, sagt eine Rotkreuz-Sprecherin. Daher wurde am Freitag überlegt, in der Landeshauptstadt einen zweiten Drive-in zu eröffnen. Dieser könnte beim Park-and-ride-Parkplatz Salzburg-Süd aufgebaut werden. Beim Roten Kreuz hieß es am Freitag, man befinde sich dazu noch in Abstimmung mit den Behörden.

Insgesamt hat das Rote Kreuz bisher 1613 Tests durchgeführt. Davon wurden 687 Proben an den Drive-in-Stationen und 936 über die drei mobilen Teams abgenommen. Das Testergebnis wird den "Verdachtsfällen" dann direkt über die Gesundheitsbehörden bekannt gegeben.

Allerdings gibt es nach wie vor Autolenker, die den Drive-in einfach ohne vorherige Anmeldung ansteuern. "Wir merken, dass es immer wieder Leute gibt, die diesen Abklärungsprozess vorher nicht gemacht haben", sagt eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Die Polizei muss diese Autolenker dann wegweisen.

Quelle: SN