Einst spielte SAK-Coach Andreas Fötschl für Anif. Nun treffen die beiden Mannschaften in der Regionalliga aufeinander. Die Austria empfängt zum Auftakt das Team aus St. Johann.

An diesem Wochenende ist es so weit: Dann erfolgt der Auftakt in der neuen Regionalliga Salzburg. Es handelt sich hierbei um ein neues System. Die zehn besten Salzburger Mannschaften spielen jeweils zwei Mal gegeneinander. Es gibt nur einen Absteiger. Die ...