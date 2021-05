Ein wunderbarer Start in den Tag: Endlich wieder einen Kaffee im Café genießen

Eine Vogelexpertin übt scharfe Kritik an der Überlegung, die Küken der Graugänse in Leopoldskron einzufangen und in den Flachgau zu übersiedeln.

Ab Mittwoch sollten auch die Selbsttests zu Hause als Eintrittstest in die Gastronomie gültig sein. Dafür hat das Land Salzburg alle 94 Apotheken mit QR-Codes beliefert. Doch nun scheitert es ausgerechnet an …

Chronik

Mit dem Vorwurf des schweren Raubes sah sich am Dienstag am Landesgericht Salzburg ein 37-jähriger in Bayern lebender Deutsch-Italiener konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft warf dem in Deutschland wegen …