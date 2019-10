Stück für Stück: Ein neuer, mehr als vier Kilometer langer Abwasserkanal wird durch den See von Fuschl nach Hof verlegt.

Ein bisschen herbstliche Ruhe ist am Fuschlsee eingekehrt. Trotzdem herrscht Hochbetrieb: Statt Badegästen tummeln sich Arbeiter am Ufer beim Strandbad in Fuschl. Sie verlegen einen 4,2 Kilometer langen Hightech-"Wurm" im See: die neue Abwasserleitung von Fuschl nach Hof. Baubeginn für ...