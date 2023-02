Keine Ausnahme: Großarler Hausarzt tritt seinen Milizdienst an

Mit einem Brief an seine Patientinnen und Patienten sowie an die Politik kündigte der Großarler Hausarzt Ernst Toferer diese Woche an, dass er Ende Juni zu einer Truppenübung antreten müsse. Ersatz werde es in der Zeit keinen geben. Toferer kritisierte in dem Schreiben fehlenden politischen Willen, obwohl er als alleiniger Kassenarzt im Tal tätig sei und auch allein das Seniorenwohnheim betreue.

