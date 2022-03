Einbrechbande aus Ungarn räumte E-Bikes und E-Scooter in Salzburg ab

Sie reisten am Abend an und fuhren morgens mit Beute wieder nach Hause. Eine Einbrecherbande trieb im vergangenen Sommer auch in Salzburg ihr Unwesen. Nun sitzen die Verdächtigen in Puch-Urstein in Untersuchungshaft.

Das Landeskriminalamt Salzburg hat nun in Zusammenarbeit mit Kollegen in der Steiermark, in Niederösterreich und Oberösterreich einer ungarische Tätergruppe 43 vollendete bzw. versuchte Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile, Tiefgaragen und allgemeine Fahrradabstellräume von Wohnungsanlagen nachweisen können. Die Coups ereigneten sich im Zeitraum zwischen 8. Juli und 26. Oktober 2021.

Die 43 erfassten Diebstähle ereigneten sich laut Polizei an 17 Tatorten: Vier im Bundesland Salzburg, neun in der Steiermark, drei in Oberösterreich und einer in Niederösterreich. Die Einbruchserie nahm ihren Ausgang übrigens in Zell am See.

Bei der Beute handelte es sich größtenteils um E-Bikes, hochpreisige Fahrräder und E-Scooter. Die Gesamtschadenssumme der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 115.000 Euro.

Aufgrund intensiver Ermittlungen und der Spurenauswertung konnten drei ungarische Staatsangehörige - zwei im Alter von 47 Jahren sowie ein 37-Jähriger - ausgeforscht werden. Zwei der Verdächtigen konnten von der Polizei in Sieghartskirchen (NÖ) festgenommen werden. Der dritte Ungar wurde auf Grund eines EU-Haftbefehls in Budapest festgenommen und in weiterer Folge nach Österreich ausgeliefert.

Die Beschuldigten reisten jeweils am Abend von Budapest kommend nach Österreich, verübten die Einbrüche und fuhren noch in der Nacht wieder zurück nach Budapest.

Alle drei Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg und warten auf ihre Gerichtsverhandlung. Die Verdächtigen sind nicht geständig.