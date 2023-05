Täter stahl Bargeld aus einem Handtresor.

In der Nacht auf Sonntag brach ein noch unbekannter Täter in ein Hotel in Kaprun ein. Der Dieb verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Hotel. Im Gebäude brach er die Tür zur Rezeption auf und öffnete den Handtresor. Daraus stahl er Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sicherte Spuren.