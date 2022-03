Einbrecher drangen in Flachgauer Kindergarten ein

Die Unbekannten verursachten mittleren Sachschaden.

Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag in einen Kindergarten im Salzburger Flachgau eingestiegen und haben einen mittleren Sachschaden angerichtet. Die bisher noch unbekannten Täter waren durch ein aufgebrochenes Fenster in die Innenräume der pädagogischen Einrichtung gelangt.

Die Einbrecher nahmen beim Durchsuchen der Gruppenräume sechs elektronische Geräte und eine geringe Menge Bargeld mit und machten sich mit dem Diebesgut unbemerkt davon. Die Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei zunächst nicht genau beziffern.