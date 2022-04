Einbrecher haben es in Salzburg auf E-Bikes abgesehen

Im Land Salzburg häufen sich Raddiebstähle aus Kellern. Die bevorzugte Beute sind dabei teure E-Bikes. Der Schaden beträgt bereits mehrere zehntausend Euro.

Fette Beute machten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in der Tiefgarage eines Hotels in Leogang. Sie ließen ein E-Bike und ein Mountainbike im Gesamtwert von rund 12.000 Euro mitgehen. Beide Fahrräder waren zwar abgesperrt, aber nicht gegen eine Wegnahme gesichert.

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag schlugen wohl andere Bike-Diebe in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Eugendorf zu. Hier stahlen sie zwei E-Bikes im Gesamtwert von gut 8000 Euro.

Tipps der Polizei

Weil Diebstähle hochwertiger Fahrräder in jüngerer Zeit wieder verstärkt auftreten, hat die Salzburger Polizei folgende Präventionstipps parat: