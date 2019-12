Einbrecher kam mit dem Mountainbike

Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstagnachmittag gewaltsam in Geschäftsräumlichkeiten in Altenmarkt ein. Nach Information der Polizei öffnete er ein Fenster in einem angebauten Bürocontainer, verließ durch dieses zunächst das Gebäude und umrundete es mit seinem Mountainbike. Danach stieg der Einbrecher wieder durch das offene Fenster in das Objekt und versuchte, einen Tresor im Verkaufsraum aufzubrechen.

Eine alarmierte Polizeistreife sowie ein Firmenangehöriger trafen kurze Zeit später beinahe zeitgleich am Gebäude ein, worauf der Mann durch eine Notausgangstür im rückwärtigen Geschäftsbereich die Flucht ergriff.

Die Fahndung nach dem Täter verlief bis dato ergebnislos. Die Höhe des beim Einbruch verursachten Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Quelle: SN