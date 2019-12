Einbrecher konnte ausgeforscht werden

Jener Mann, der im Herbst in einem Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen fette Beute gemacht hat, konnte nun ermittelt werden.

Die Salzburger Polizei konnte nun einen Mann ermitteln, der im vergangenen Herbst in ein Haus im Salzburger Stadtteil Aigen eingebrochen ist. Der Vorfall ereignete sich am 5. September 2019 in einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde dabei Schmuck im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags. Die Hausbewohner trafen damals auf den Einbrecher, als dieser gerade im Begriff war zu flüchten. Sie alarmierten sofort die Polizei. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Doch bei der Tatortarbeit gesicherte Spuren führten nun zum Erfolg und zu einem 31-jährigen Rumänen. Nach diesem wird mittels europäischem Haftbefehl gefahndet, heißt es in der Aussendung der Polizei.

Wohnung in Itzling durchwühlt

Zu einem Wohnungseinbruch kam es indes auch in der Zeit zwischen 26. und 29. Dezember 2019 in Salzburg-Itzling. Unbekannte Täter brachen gewaltsam in die Wohnung ein, durchwühlten diese und stahlen daraus Schmuck und Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Quelle: SN