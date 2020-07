Einbrecher kostete sich in Koppler Fleischhauerei durch die Wurstpalette

Tür gewaltsam aufgebrochen und Würste angeschnitten.

Vor allem auf fleischliche Genüsse schien es in der Nacht auf Dienstag ein Einbrecher in eine Fleischhauerei in Guggenthal bei Koppl abgesehen zu haben. Nachdem er die Tür gewaltsam aufgebrochen hatte, schnitt er im Verkaufsraum mehrere Wurstsorten an und dürfte die Beute gleich konsumiert haben. Ob auch Bargeld gestohlen wurde, konnte vom Geschäftsinhaber nicht gesagt werden. Die Höhe des Sachschadens an der Tür steht ebenfalls noch nicht fest.

Quelle: APA