Einbrecher machen reichlich Beute auf Baustellen im Lungau

Ziel von Einbrechern sind in den vergangenen Tagen mehrere Baustellen im Lungau geworden. Die Täter knackten dabei die Container der Bauarbeiter auf und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatten Unbekannte die Baustelle des Freizeitzentrums in St. Michael heimgesucht. Die Täter brachen insgesamt fünf versperrte Baucontainer der bauausführenden Firmen auf sowie mehrere ebenfalls versperrte Räume des Sportzentrums, in denen Baumaterial und Werkzeug gelagert waren.

Von dort stahlen die Täter verschiedene Werkzeuge, Elektrogeräte und den geringfügigen Inhalt einer Getränkekasse. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.

Und in der Nacht auf Freitag schlugen möglicherweise dieselben Kriminellen im benachbarten Sankt Margarethen zu. Dort brachen sie die Container auf zwei Baustellen auf. Wieder fielen den Tätern teure Werkzeuge in die Hände.

Bereits am ersten Novemberwochenende (5./6. 11.) hatten Einbrecher aus aus einem Baustellencontaier in Salzburg/Gnigl verschiedene Werkzeuge. Der Schaden betrug mehr als 10.000 Euro.

Baustellen als weiche Ziele

Die Ausübung der Coups ist für die Täter meist nicht schwierig, denn Baustellen sind eher weiche Ziele und keine Hochsicherheitstrakte. Eine auf der Suche nach potenziellen Tatorten befindliche Bande wird rasch fündig. Weitum sichtbare Kräne signalisieren Bautätigkeit. Es mag dort Baustellenzäune mit "Betreten verboten"-Schildern geben, auch die Container sind versperrbar. Aber Überwachungskameras und Securitypersonal gibt es vielleicht bei Baustellen heikler Infrastruktur (Autobahnen, wichtige Straßen, Kraftwerke o. Ä.), bei Wohnanlagen und dergleichen eher nicht.