Einbrecher machte sich in Nachtlokal zu schaffen

In der Nacht auf den Nationalfeiertag drangen bisher unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in ein Nachtlokal in Anif ein. Das gelang ihnen nach Meldung der Polizei durch Aufzwängen eines im Erdgeschoß gelegenen Fensters. Im Lokal durchsuchte der Täter demnach sämtliche Laden im Barbereich und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag sowie 80 Packungen Zigaretten.



In Folge drangen die Täter auf die gleiche Art und Weise in eine im gleichen Objekt befindliche Betriebsfirma ein und durchsuchten sämtliche Büroschränke. Sie flüchteten ohne Beute.



Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN