Einbrecher nach mehrwöchiger Fahndung in Salzburg festgenommen

Nach wochenlanger Fahndung hat die Polizei am Freitag zwei Einbrecher gefasst. Ende Jänner waren diese in die Wohnung eines 23-jährigen Salzburgers eingedrungen und hatten den Inhaber mit Hieb-, Stich- und Schusswaffen erpresst. Die Einvernahme dreier Komplizen, die ebenfalls am Raubüberfall beteiligt waren, führte nun zum Ermittlungserfolg.

SN/robert ratzer Symbolbild.