Unbekannte Täter brachen bereits in der Nacht auf Freitag ins Jugendzentrum Henndorf ein. Sie beschädigten Türen und stahlen unter anderem etwas Bargeld, einen Mikrowellenherd sowie 40 Flaschen Limonade. Auch in zwei weiteren Falchgauer Gemeinden, in Thalgau und Straßwalchen, kam es am Wochenende zu Einbrüchen.