Sicherheitsfenster und Alarmanlagen erschweren Tätern das Eindringen.

Sie waren auf der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld, ließen von ihrem Vorhaben jedoch schon nach kurzer Zeit wieder ab: Eine Alarmanlage hatte Einbrecher am Wochenende von einem Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen vertrieben. Am Sonntagabend scheiterten Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in ein Haus in St. Jakob am Thurn. Die Eigentümerin hatte die Täter bemerkt, worauf diese rasch flüchteten.