Die Täter stahlen 13 Uhren. Der Sachschaden ist laut Polizei enorm.

Zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der linken Salzburger Altstadt kam es in der Nacht auf Dienstag zu Mitternacht. Bisher unbekannte Täter schlugen eine von drei Vitrinen des Geschäftes ein und stahlen 13 Uhren. Diese waren mehrere tausend Euro Wert. Der Sachschaden soll laut Polizei enorm sein.

(SN)