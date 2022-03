Einbrecher stahl 40.000-Euro-Firmenauto - Ortungssystem führte zum Täter nach Salzburg

Keine fünf Stunden nach einem Firmeneinbruch in St. Pölten (NÖ) war der Tatverdächtige auch schon festgenommen. In Puch klickten die Handschellen.

Der vorerst unbekannte Täter brach am Montag gegen 5.20 Uhr in ein Autohaus in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten ein. Der Täter entwendete einen Fahrzeugschlüssel und startete damit einen gut 40.000 Euro teuren Wagen, der auf dem Firmengelände abgestellt war.

Der Einbruch wurde in den frühen Morgenstunden der Polizei gemeldet. Der Anzeiger bemerkte den Kfz-Diebstahl aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, da es sich bei dem Pkw um ein Leihfahrzeug handelt.

Ungeachtet dessen betankte der Dieb gegen 8.15 Uhr den Pkw bei einer Tankstelle in Herzogenburg (NÖ) - die Rechnung für den Treibstoff in Höhe von rund 100 Euro blieb der Täter schuldig. Er setzte seine Flucht mit dem gestohlenen Pkw fort.

"Kommissar GPS" spürte das Auto auf

Auch die Polizei war bereits längst in Fahrt gekommen. Beamte der zuständigen Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern gelang es in Zusammenarbeit mit dem geschädigten Unternehmen, den Pkw in Salzburg zu lokalisieren. Und zwar über das Ortungssystem des gestohlenen Autos.

Gegen 10 Uhr wurde der Wagen im Zuge der Fahndung auf einem Parkplatz in Puch bei Hallein beim "Alten Kraftwerk" in Hinterwiestal von einer Polizeistreife aufgefunden. Mithilfe der Täterbeschreibung konnten die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten den Verdächtigen im Nahbereich des geparkten Pkws anhalten und festnehmen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen Österreicher, der in St. Pölten gemeldet ist. Bei der Vernehmung durch Bedienstete der Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern zeigte sich der 32-Jährige zum Sachverhalt geständig.

Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Ermittlungen zu möglichen weiteren ähnlich gelagerten Delikten werden fortgeführt.