Einbrecher stahl Geld und Rezepte aus der Ordination eines Psychiaters

Der Täter war laut Polizei über eine eingebrochene Scheibe ins Gebäude eingedrungen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in die Ordination des Psychiaters Hannes Bacher in Walserfeld (Wals-Siezenheim) eingebrochen. Laut Polizei schlug der Täter mit einem Stein ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Der Einbrecher habe den Innenbereich sowie Kästen und Container durchsucht.

"Gestohlen wurde ein höherer vierstelliger Bargeldbetrag, Rezepte und Suchtgiftvignetten", sagt Hannes Bacher. Er sei froh, dass der Einbrecher "sehr vorsichtig vorgegangen" sei und keine Geräte beschädigt worden seien.

Wegen der gestohlenen Gegenstände glaube er, dass der Täter nicht nur aus dem Suchtgiftmilieu stamme. Er gehe auch davon aus, dass der Einbrecher schon einmal in der Ordination gewesen sei. Daher sei er "enttäuscht und traurig", weil er sich immer sehr für Suchtmittelabhängige eingesetzt habe.

Am Donnerstag blieb die Praxis geschlossen. Hannes Bacher will auf die Tat reagieren. "Wir werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärken und einbruchsicheres Glas einsetzen."

Quelle: SN