Einbrecher stahlen im Gemeindeamt Filzmoos Geld aus Tresor

Nächtlicher Einbruch im Gemeindeamt der Pongauer Gemeinde - vierstelliger Bargeldbetrag weg.

Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Gemeindeamt Filzmoos ein. Sie durchstöberten die Büroräume und stahlen aus einem Tresor Bargeld.

Der Filzmooser Bürgermeister Christian Mooslechner (SPÖ) am Donnerstagnachmittag zu den SN: "Erst wurde die Haupttür des Gemeindehauses aufgebrochen und dann die Tür ins Gemeindeamt. Die Täter stahlen aus dem Tresor das darin befindliche Bargeld - rund 1500 bis 2000 Euro." Die Beute betreffe "Geld, das man als Gemeinde regelmäßig braucht. Für kleine Anschaffungen oder zur Bezahlung kleiner Rechnungen", so der Ortschef, der überdies betont: "Ein Einbruch in ein Gemeindeamt ist schon komisch. Wir haben ja keine großen Summen lagernd."

Quelle: SN