Unbekannte brachen in St. Gilgen in die Wohnung eines Gastronomiebetriebs ein.

In der Nacht auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Gastronomiebetriebs in St.Gilgen ein. Sie stahlen diversen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Bei der Suche nach Beute gingen die Täter äußerst roh vor und verwüsteten die Wohnung. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

(SN)