Am Samstagnachmittag ereignete sich in Salzburg-Lehen ein Einbruch. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Lehen. Die Einbrecher stahlen einen Tresor, in dem sich ein sehr hoher Bargeldbetrag sowie Schmuck befanden. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Einbruch und meldete es der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch bis dato ohne Erfolg.

