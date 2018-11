Einbrecher stahlen zwei Tresore aus Hotel in Strobl

Jetzt im Herbst steigt wieder die Zahl der Einbrüche. In letzter Zeit besonders betroffen war der Flachgau.

In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter über eine Tür in ein Hotel in Strobl ein und stahlen aus dem Rezeptionsbereich zwei Tresore sowie zwei Handkassen mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Unbekannte Täter brachen zwischen 31. Oktober und 4. November in ein Wohnhaus in Seekirchen ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Erhebungen laufen, teilte die Polizei am Montag mit.

Ebenfalls in den vergangenen Tagen drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in Hallwang ein. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.

Quelle: SN