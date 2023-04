Einbrecher stieg übers Dach in die Salzburger Eisbullenarena ein: bedingte Haft

"Keine Ahnung, warum ich das eigentlich gemacht und diese Sachen mitgenommen habe. Ich war ziemlich besoffen. Jedenfalls tut es mir leid." - So verantwortete sich am Donnerstag ein 27-jähriger, im nahen Oberösterreich wohnender Tennengauer, der wegen eines durchaus ungewöhnlichen Einbruchsdiebstahls im Landesgericht Salzburg Platz nehmen musste.

Der bislang unbescholtene 27-Jährige war in der Nacht auf den 30. Dezember 2022 im Salzburger Volksgarten in die Eisarena, Heimstätte des Eishockeyclubs Red Bull Salzburg, eingestiegen. Er war auf einen Kastenwagen geklettert, der an der Hausmauer der Eishalle stand. Von dort gelangte er auf Flachdächer und dann über ein kleine Tür ins Innere der Halle. Dort ließ er dann sehr spezielle, "alles andere als alltägliche Dinge", wie es Richterin Victoria Winkler formulierte, mitgehen: Etliche Headsets, Mikrofone, Kameras, ein Steuerpult und diverse Adapter im Gesamtwert von 41.000 Euro. Das besagte Equipment wird für die Übertragung der Eishockeymatches benötigt. Geschädigte: Der EC Red Bull sowie eine TV-Produktionsfirma.

Gestohlenes Elektronik-Equipment bei Sicherstellung teils beschädigt

Der Angeklagte gab an, dass er damals erheblich betrunken durch Salzburg spaziert sei. Er habe, Rucksack und Reisetasche mit dabei, eigentlich zum Zug wollen. "Da habe ich dann diesen Kastenwagen gesehen. Und zuerst wollte ich ja eigentlich ins daneben befindliche Schwimmbad rein." Die gestohlenen Sachen packte der Angeklagte dann eigenen Angaben nach in den Rucksack und die Reisetasche, wobei - so betonte er gegenüber der Richterin - etliche Geräte beschädigt worden seien. "Nach zwei, drei Wochen habe ich die Sachen dann auf eine Online-Verkaufsplattform gestellt . Aber nach einem Tag wieder rausgenommen, weil sie so speziell waren", so der Angeklagte.

Richterin Victoria Winkler verurteilte den voll geständigen jungen Mann letztlich wegen schweren Einbruchsdiebstahls zu sechs Monaten bedingter Haft. Staatsanwältin Katharina Nocker verzichtete auf Rechtsmittel - auch der 27-Jährige nahm das Urteil an. Weil er aber nicht anwaltlich vertreten ist, kann er (zumindest theoretisch) noch bis Dienstag ein Rechtsmittel anmelden.