Unternberg: Einbrecher drangen über Terrassentür in Einfamilienhaus ein

Im Lungau entwendeten unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 26. August und dem 28. September 2023 in ein Einfamilienhaus in Unternberg ein. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zugang zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände gestohlen, unter anderem zwei Fernseher und eine Bohrmaschine. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.